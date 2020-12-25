Под Рязанью четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом

В Рязанской области пассажирский автобус попал в аварию. ЧП произошло на 247 км автотрассы Р-22 в Рязанском районе.

По предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса четыре человека погибли, еще трое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону. Среди пострадавших - один ребенок.

Известно, что автобус, в котором находились 26 человек, ехал из Москвы в Волгоград. Движение по одной полосе трассы временно приостановлено. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.