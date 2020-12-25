Сергунина рассказала об итогах конкурса киберспортивных стартапов

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице завершился конкурс Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр, организованный Московским инновационным кластером (МИК). Лучшие проекты смогли привлечь инвестиции и помощь в масштабировании бизнеса.

"Конкурс оказался востребованным и среди новичков, и среди опытных игроков. На участие в нем было подано 185 заявок. В финале экспертное жюри выбрало 20 самых перспективных проектов. Они получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов", - заявила Сергунина.

Кроме того, добавила заммэра, шесть команд договорились о сотрудничестве между собой, пять нашли заказчиков, а еще три - менторов. Например, проекту Heyplay (автоматизированная турнирная платформа для геймеров-любителей) поступило три предложения о партнерстве, он уже взаимодействует с возможными инвесторами.

Авторы симулятора Esports History, передающего историю киберспорта от его зарождения до наших дней, договорились о сотрудничестве с другим проектом и получили маркетинговую поддержку.

"Game Innovators - первая подобная программа правительства Москвы в киберспортивной индустрии. Ее цель - помочь командам из этой сферы организовать коммерческие и пилотные проекты, а также найти ментора в лице лидера рынка", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Справка "РГ"

Московский инновационный кластер (МИК) - платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В состав кластера входит более 19 тысяч организаций из Москвы и других регионов России.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.