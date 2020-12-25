Синоптики не смогли сказать, какой будет новогодняя ночь в Москве

Из-за сложных процессов в атмосфере метеорологи пока не могут сказать, какой будет новогодняя ночь в Москве. "Очень сильно меняется циркуляция", - объяснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что в последний день уходящего года ожидается теплая погода.

"С большой вероятностью 31 числа - от 0 до минус 2, но мы это еще будем уточнять. Про 1 января ясности никакой нет. Возможно понижение, конечно, но гадать не стану. Говорить о новогодней ночи пока суперсложно. Пока это загадка", - подчеркнул специалист.

Что же касается ближайших дней, тут у синоптиков сомнений никаких - погода будет радовать москвичей разнообразием. "Выходные ожидаются снежные. В воскресенье столбики термометров опустятся до минус 6-8 градусов, по области - до минус 11 градусов", - озвучил прогноз Вильфанд. С 28 декабря резко похолодает. Ночью воздух остынет до -15 градусов, что на 3 градуса ниже нормы. А 29 декабря потеплеет на 5 градусов.