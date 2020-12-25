Соцсети помогли жителям Лобни навести порядок в автобусах

Тем, кто еще не верит в силу соцсетей, хорошо бы взять пару мастер-классов у жителей подмосковной Лобни. Они на днях уволили сразу всех водителей автобусного маршрута, курсирующего между Лобней и аэропортом Шереметьево.

Маршрут N 21 отличали своеобразные водители. Автобусы работали по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, но принадлежали не официальному областному перевозчику, а одной из частных компаний. Видимо, поэтому водители порой позволяли себе курить прямо в салоне, грубить пассажирам в ответ на замечания, опаздывать или уезжать раньше обозначенного в расписании времени. А главное - в автобусах вечно не работала система безналичной оплаты.

Карты не читались, и после нескольких неудачных попыток пассажирам предлагали альтернативу: расплатиться наличкой или переводом на карту водителя. Перевозчики, судя по всему, откровенно наглели, потому что многие пассажиры пользовались автобусом редко - по пути в аэропорт и обратно. Однако и постоянные пассажиры были. Они начали жаловаться. В соцсетях, в "Доброделе", на сайте областного минтранса. А губернатор Андрей Воробьев на совещании с кабинетом министров и главами муниципалитетов стал заслушивать и доклад по анализу жалоб в соцсетях.

Водители-хамы даже не предполагали, что стали антигероями пабликов

И когда министр по информационной политике Анастасия Звягина сообщила, что жители Лобни массово жалуются на беспорядки в автобусах 21-го маршрута, реакция последовала быстро. Губернатор поручил разобраться в ситуации и уладить конфликт, и уже через несколько дней на маршрут N 21 вышли новые водители. Вежливые и некурящие. Руководство той частной компании посчитало такие меры оправданными.