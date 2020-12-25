Новости

Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра 15:30
В Совфеде ответили на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму 15:09
Лукашенко подтвердил принцип добровольности при вакцинации от COVID-19 15:06
Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов 14:54
Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса 14:49
СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы во Внуково 14:35
В Подмосковье мужчина обстрелял полицейских 14:33
В 2020 году построено больше дорог, чем годом ранее 14:20
Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились 14:14
Москвичам рассказали, когда растает снег 14:13
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 14:12
В Брянской и Калужской областях 31 декабря сделали выходным 14:11
Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 14:11
Рубрика: Общество

В Брянской и Калужской областях 31 декабря сделали выходным

Текст: Елена Шулепова

Губернаторы Брянской и Калужской областей объявили 31 декабря выходным днем.

Фото: iStock
Выходной за 31 декабря калининградцы отработают в январе

Правительство Брянской области приняло решение сделать нерабочим последний день года. Ранее в регионе 31 декабря работали по сокращенному на час графику. Соответствующее постановление пока не подписано, но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона, документ появится завтра. Уточняется также, что переноса рабочего дня на другие даты, скорее всего, не будет.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о том, что в регионе 31 декабря станет выходным. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Соответствующий документ должен появиться в ближайшее время, уточнили "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" и призвал регионы сделать 31 декабря выходным днем.


В регионах Общество Ежедневник Праздники Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область ЦФО Брянская область Все о выходных и праздниках Новый год

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул
Совфед поддержал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации