В Брянской и Калужской областях 31 декабря сделали выходным

Губернаторы Брянской и Калужской областей объявили 31 декабря выходным днем.

Правительство Брянской области приняло решение сделать нерабочим последний день года. Ранее в регионе 31 декабря работали по сокращенному на час графику. Соответствующее постановление пока не подписано, но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона, документ появится завтра. Уточняется также, что переноса рабочего дня на другие даты, скорее всего, не будет.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о том, что в регионе 31 декабря станет выходным. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Соответствующий документ должен появиться в ближайшее время, уточнили "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" и призвал регионы сделать 31 декабря выходным днем.