В Калуге поздравили воинов-интернационалистов

25 декабря в Калуге прошло торжественное мероприятие, посвященное 41-й годовщине ввода войск в Афганистан. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, участники боевых действий Афганистане и локальных конфликтов, представители Общероссийской общественной организации военных инвалидов ВоИн.

Глава Калуги отметил, что, к сожалению, все меньше с нами остается ветеранов Великой Отечественной войны, и их роль в патриотическом воспитании молодого поколения должны взять на себя ветераны войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов.

"Для молодежи очень важно авторитетное мнение, нравственный ориентир, особенно сейчас, когда предпринимаются попытки переписать историю и принизить роль нашей страны, - уверен Юрий Моисеев. - Именно ветераны вооруженных конфликтов, с оружием в руках защищавшие интересы страны и должны стать для подрастающего поколения таким нравственным ориентиром".

По словам главы городского самоуправления, военно-патриотическое воспитание в Калуге находится на высоком уровне, свято соблюдаются традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной, а в год 30-летия вывода советских войск из Афганистана в нашем городе был открыт музей, посвященный участникам локальных войн.

Собравшиеся обсудили работу по патриотическому воспитанию молодого поколения и помощь участникам боевых действий. Отмечалось, что Общероссийская общественная организация военных инвалидов ВоИн выиграла президентский грант, за счет чего десять участников боевых действий прошли курс реабилитации в санаториях.

Для участников боевых действий прозвучали песни, им были вручены благодарственные письма и продуктовые наборы.