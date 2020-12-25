В Калуге поздравляют детей медицинских работников

Акцию под девизом "Новогоднее чудо - детям" в преддверии новогодних праздников проводит ассоциация ТОС Калуги и депутаты Городской Думы.

"Этот проект мы организовали, чтобы новогоднее чудо пришло к детям тех врачей, кто всем сердцем старается помочь пациентам, кто не покладая рук трудится, чтобы калужане были живы и здоровы, - рассказала депутат Городской Думы, председатель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова. - Совместно с депутатами и председателями территориальных общин мы привезли 114 подарков для детей медицинских работников. Мы хотим, чтобы врачи почувствовали нашу заботу, мы их очень любим и дорожим ими, низкий поклон всем, кто сейчас борется за здоровье калужан!"

"Многие лечебные учреждения города задействованы в лечении больных с коронавирусной инфекцией, но первыми принимают больных врачи станции скорой медицинской помощи, - отметил Глава Калуги Юрий Моисеев. - Это тяжелейшая работа и я очень рад, что нам удалось поднять настроение медикам и внести хоть немного позитива в их тяжелые рабочие будни. За время пандемии мы на многие вещи стали смотреть иначе, трудности всегда сближали людей. И сейчас мы вновь видим, что наши люди объединяются, чтобы помочь врачам, пожилым людям, всем кто нуждается в помощи".

Глава городского самоуправления от имени депутатов Городской Думы поблагодарил врачей и волонтеров.