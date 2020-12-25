В Подмосковье мужчина обстрелял полицейских

В Московской области мужчина обстрелял полицейский наряд из пистолета.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, 31-летнего мужчину полиция остановила в лесополосе в Левобережном районе Химок. Патрульные попросили предъявить документы, но подозреваемый вместо паспорта достал пистолет и начал стрелять в полицейских. Стрелка удалось задержать.

Подозреваемым оказался местный житель. У него изъяли оружие и сверток с порохом. Все это направлено на экспертизу. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В то же время действия стрелка квалифицированы как применение насилия против представителя власти, по статье 318 УК РФ. Следствие будет настаивать на аресте мужчины.