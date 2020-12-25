В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт

Ленинский районный суд Тамбова удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца арестовал 17-летнего студента местного колледжа, подозреваемого в подготовке теракта. Молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ.

- По версии следствия, молодой человек является сторонником деструктивной субкультуры и готовил взрыв в одном из зданий города. Он намеревался использовать самодельное устройство, собранное по найденным в интернете инструкциям, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Кярсна.

На съемной квартире, где жил студент, оперативники нашли компоненты самодельной бомбы. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта по статьям 30 и 205 УК РФ.