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25.12.2020 17:15
Рубрика: Происшествия

В Твери ликвидировали нарколабораторию по изготовлению мефедрона

Текст: Элина Труханова

Тверские полицейские пресекли деятельность организованной в гараже лаборатории по изготовлению синтетического наркотика мефедрона.

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По информации УМВД по Тверской области, 36-летний ранее судимый подозреваемый был задержан при попытке сбыта очередной партии готового наркотика. В операции участвовали бойцы отряда спецназначения "Гром".

- При осмотре принадлежащего задержанному гаражного бокса полицейские обнаружили и изъяли больше одного килограмма мефедрона, а также полимерные пакеты с порошкообразным веществом, больше ста литров прекурсов для изготовления наркотических средств и лабораторное оборудование, - рассказали в региональном УМВД.

Выяснилось, что мефедрон подозреваемый сбывал через интернет-магазин путем тайников-закладок.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. В полиции пояснили, что максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Борьба с наркотиками

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