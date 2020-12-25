Вакцина от ковида доступна новым категориям

С ближайшего понедельника, 28 декабря, категорий москвичей, которым доступна запись на прививку от COVID-19, станет еще больше. К горожанам, которые уже могут сделать эту прививку, добавятся работники общепита и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

Напомню, масштабная вакцинация в столице стартовала с 5 декабря. Первыми защитный укол получили возможность сделать самые массовые группы риска в городе- учителя и врачи, а также социальные работники. То есть люди, у которых ежедневно по роду профессии очень большое количество контактов. С 14 декабря к ним присоединились сотрудники офисов "Мои документы", учреждений культуры, торговли и услуг, с 21 декабря сделать прививку от COVID-19 могут работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. И вот с 28 декабря власти города сделали очередной шаг по расширению доступности вакцинации.

Собянин отмечает: пункты вакцинации от COVID-19 будут работать и в новогодние праздники. Это сделано для того, чтобы как можно больше москвичей смогли воспользоваться свободным временем и сделать прививку. По словам мэра, цель правительства Москвы - вакцинировать 6-7 миллионов москвичей. Пока же спасительный укол получили 25 тысяч горожан, еще 40 тысяч записались. Эпидеомиологическая ситуация в городе, между тем, серьезная. В частности, вчера, по данным оперативного штаба, столица поставила очередной антирекорд по количеству зараженных коронавирусом - их было зарегистрировано 8203.

Поэтому "горячая линия" по коронавирусу, как сообщила заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова, продолжит работать в прежнем режиме даже в новогодние каникулы. Как и сейчас, звонки москвичей будут приниматься ежедневно с 8.00 до 21.00. "Представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание на самоизоляции было максимально комфортным и безопасным", - подчеркнула Анастасия Ракова. Эта линия создана в городе специально для того, чтобы старшее поколение москвичей, люди с хроническими заболеваниями и другие горожане из группы риска могли не беспокоиться о походах в продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки и поликлиники.

Более 80 процентов заявок соцработники выполняют в день обращения, в особо сложных случаях - за три дня. Так что если вы в данный момент находитесь на самоизоляции и вам нужна помощь с продуктами или лекарствами, звоните: +7 (495) 870-45-09. Прививочная кампания сейчас идет в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник и их филиалов. Все они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись открыта на две недели вперед. При обращении в поликлинику необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.