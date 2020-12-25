Работодателям Приамурья рекомендовали сделать 31 декабря выходным

Предоставить дополнительный выходной 31 декабря либо, с письменного согласия сотрудника, позволить отработать этот день в другое время, рекомендовало руководителям всех организаций правительство Амурской области.

Губернатор региона Василий Орлов подписал соответствующее распоряжение после того, как президент России Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал идею сделать последний день декабря нерабочим.

Глава государства отметил, что на федеральном уровне такое решение в столь короткие сроки принять не удастся и предложил субъектам взять эту задачу на себя.