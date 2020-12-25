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25.12.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Снижение субсидирования энергоцен в ДФО поможет другим регионам

Текст: Сергей Тихонов

Постепенная отмена механизма выравнивания цен на электричество в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) до среднероссийских позволит уменьшить нагрузку на промышленных потребителей электроэнергии в других частях страны. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости www.ria.ru
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"Поэтапное, в течение пяти лет, доведение цен на электрическую энергию для некоторых групп потребителей до экономически обоснованных в ДФО позволит соответственно снижать нагрузку на потребителей в других регионах. В 2027 году она уменьшится на 17-18 млрд рублей. В сегодняшних ценах на электроэнергию - с около 38 млрд рублей в 2021 году до 20 млрд рублей в 2027 году", - сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что оптовые потребители электроэнергии из других регионов за четыре года субсидировали ДФО на 128,7 млрд рублей. Причем ежегодно сумма увеличивалась от 24 млрд рублей в 2017 году до 37,6 млрд в 2020 году.

С 2022 года в ДФО начнется поэтапное доведение цен на электрическую энергию до экономически обоснованных: за 5 лет - для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, и за 3 года - для предприятий ТЭК и крупных промышленных потребителей в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом действие механизма выравнивания цен предлагается продлить в регионе до 2028 года для мелких и средних потребителей, а также реализующих проекты с использованием мер государственной поддержки. Это касается более 20 тысяч организаций с объемом потребления электроэнергии более 3,5 млрд киловатт-часов в год.

В Минвостокразвития отмечали, что механизм выравнивания цен стал стимулом для роста инвестиционной активности на Дальнем Востоке. С 2017 года здесь было создано более 13 тысяч новых предприятий и более 31 тысячи рабочих мест.

В пресс-службе Минэнерго "Российской газете" особо подчеркнули, что действующий механизм выравнивания энергоцен никак не затрагивает население, которое всегда оплачивает электроэнергию по установленным тарифам. А при внесенных поправках механизм позволит более адресно оказывать необходимую поддержку в ДФО, снижая при этом нагрузку на промпотребителей в европейской части страны, на Урале и в Сибири.

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