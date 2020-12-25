В Хабаровске четверых полицейских заподозрили в убийстве задержанного

Четверо сотрудников уголовного розыска в Хабаровске подозреваются в убийстве человека.

По предварительным данным, 26-27 февраля полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины и избивали его, из-за чего мужчина скончался.

"Руководителем управления внутренних дел по Хабаровскому краю назначена служебная проверка в отношении должностных лиц, совершивших противоправное деяние", - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

По результатам проверки сотрудников уволят по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности. Также дисциплинарно накажут и их руководителей.