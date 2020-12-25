В Приамурье автомобиль столкнулся с поездом, два человека погибли

В поселке Ушумун Магдагачинского района Амурской области автомобиль Subaru Justy въехал в грузовой поезд. Погибли два пассажира иномарки - мужчины 32 и 44 лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Приамурья, виновником аварии стал 31-летний водитель, который допустил столкновение. Он, а также еще двое его пассажиров 34 и 42 лет, госпитализированы в Зейскую больницу с травмами различной степени тяжести.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек (часть 5 статьи 264 УК РФ).