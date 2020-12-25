Во Владивостоке начали издавать полное собрание сочинений Арсеньева

Первые два тома полного собрания сочинений Владимира Арсеньева в ближайшие дни поступят в книжные магазины, еще два - в следующем году, а всего их будет шесть. Впервые на масштабный проект замахнулось не крупное столичное, а небольшое региональное издательство.

Широкой публике Арсеньев известен как писатель - автор книг "Дерсу Узала", "По Уссурийскому краю", "В горах Сихотэ-Алиня", "Сквозь тайгу", рассказов и очерков. Между тем творческое наследие путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока и военного востоковеда намного богаче.

Литературное наследие Владимира Арсеньева собрано в первых двух томах, причем некоторые произведения были опубликованы с купюрами, а здесь впервые в полном виде. Так, например, неоконченная при жизни автором повесть "В горах Сихотэ-Алиня" восстановлена по сохранившимся черновикам, прибавив в объеме более 30 страниц!

Особенно много нового в четырех томах, куда вошли научно-практические публикации, отчеты и доклады экспедиционные дневники и письма (с 1908 по 1930 годы), найденные в старинной периодической печати и сборниках, в архивах и музеях страны.

В собрании сочинений немало впервые публикуемых фотографий и документов, есть алфавитные указатели растений и животных (на латыни и русском), краткий биографический справочник. Очень полезен справочник географических названий, поскольку многие из топонимов китайского происхождения в советское время были переименованы, и для неспециалистов сложно их идентифицировать.

- Когда мы приступили к подготовке собрания сочинений Владимира Клавдиевича, нами двигала мысль: если мы не сделаем это сейчас, уйдут последние специалисты, на которых можно опереться, и лет через десять-двадцать за это вряд ли кто возьмется. Работая над проектом, мы поняли, что роль и значение наследия Арсеньева недооценены. Без всякого преувеличения, это фигура не регионального, а мирового масштаба, - сказал директор издательства "Рубеж" Александр Колесов.