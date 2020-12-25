Глава Чувашии рассказал о возможностях расширения мер поддержки

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что все решения, направленные на поддержку граждан и бизнеса, принимаемые правительством республики, достаточно выверенные и обоснованные.

Об этом он заявил во время прошедшей пресс-конференции с журналистами. Глава напомнил, что помимо всех направлений поддержки в соответствии с решениями президента страны Владимира Путина, в Чувашии были разработаны собственные меры поддержки жителей республики. Это прежде всего индексация на 9,38 процента социальных выплат различным категориям населения. На эти цели региональный бюджет дополнительно направил 200 миллионов рублей.

- Перед первым сентября мы ввели абсолютно новую форму поддержки - выплату пяти тысяч рублей на каждого ребенка в многодетных семьях, относящихся к категории малоимущих. Деньги на "сборы в школу" получили более 36 тысяч детей. Еще одна мера поддержки, которая вступит в силу с 1 января 2021, это освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей в многодетной семье на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, - рассказал Олег Николаев.

Также со следующего года существенно вырастут выплаты семьям, в которых воспитывается пять и более детей. Кроме того, все меры, направленные на поддержку бизнеса, показали свою эффективность, и они будут продолжены как минимум в следующем году. Глава Чувашии отметил, что эти решения правительства могут выглядеть подчеркнуто позитивными, но на самом деле населением они востребованы.

- Главный принцип работы кабинета министров, на что мы нацеливаем и других чиновников любых уровней власти, - слушать население, отзываться на их просьбы и проблемы. Все эти решения исходили из данного принципа. И я лично, и члены кабинета министров стараемся постоянно находиться в контакте с населением, понимать и фиксировать проблемы жителей региона. Далее, обсуждая эти вопросы, мы находим возможные варианты решения. Все они, включая меры социальной поддержки или поддержки бизнеса, конечно же, просчитывались, - сказал Олег Николаев, отвечая на вопрос, хватит ли на них средств в республиканской казне.

По словам главы ЧР, только налоговые льготы и отсрочки по их уплате, предоставляемые предпринимателям, стоили региональному бюджету в этом году порядка 600 миллионов рублей. Решения, направленные на поддержку бизнеса в следующем году, приведут к выпадающим доходам в размере примерно 300 миллионов рублей. При этом Николаев подчеркнул, что правительство идет на все эти меры сознательно, чтобы через помощь бизнесу поддержать людей, которые там работают. Чтобы дополнительные средства направлялись на оплату труда и нормальное функционирование бизнеса.

- Мы знаем, что в период пандемии резко выросло количество безработных. Очевидно, если сейчас не поддержать предпринимателей, то новые безработные появятся потом. И нам придется решать эту проблему, но уже через другие инструменты. Поэтому все инициативы достаточно выверенные и просчитанные, и мы понимаем, что, недополучая какие-то доходы в бюджет сегодня, мы закладываем основы для будущего развития, - сказал Николаев.

Глава региона добавил: чтобы иметь возможность реализовывать все принятые меры поддержки, правительство серьезно полагается на комплексную программу развития Чувашии на ближайшие пять лет и стратегию социально-экономического развития республики до 2035 года. Именно благодаря реализации планов и заложенных в них мероприятий региональные власти рассчитывают на существенное пополнение бюджета.

- Таким образом мы планируем не останавливаться на существующих мерах поддержки, а значительно их расширять, - подытожил глава Чувашии.