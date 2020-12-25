Губернатор Прикамья рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ " Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, документ рекомендует всем работодателям Пермского края принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников.

При этом работодатель может установить для своих работников выходной только с учетом недопущения снижения качества проводимых работ и ухудшения условий безопасности на предприятии.