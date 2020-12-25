Самарский губернатор Дмитрий Азаров отметил позитивные итоги 2020 года

24 декабря губернатор Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству. Он ответил на вопросы о результатах работы, главных выводах борьбы с пандемией, и как области удается в непростое время удерживаться на лидерских позициях по целому ряду направлений.

В этом году в Самарской области впервые за 10 лет появился прирост межрегиональной миграции. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Главными героями 2020-го, по мнению губернатора, являются медики, волонтеры и все те, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Глава региона поблагодарил врачей, медсестер, санитаров и всех, кто защищает общественное здоровье и жизни людей.

- Вызов, с которым мы столкнулись, заставил мобилизоваться. Каждый из нас ответственен не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих. Мы все ответственны друг за друга. В этом году мы это почувствовали, как никогда. От того, насколько чётко мы соблюдаем ограничения, требования и рекомендации врачей, зависит общественное здоровье, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В течение 2020 года в регионе поддержка медикам оказывалась как на федеральном, так и на региональном уровне. Это касалось улучшения условий труда, закупки оборудования, поставки сизов, а также финансовых надбавок за особые условия труда. На постоянном контроле находятся федеральные и региональные выплаты для медиков, работающих с COVID пациентами. Помимо этого, по распоряжению губернатора работников всех ковид-госпиталей обеспечивают горячим питанием, а в преддверии Нового года их ждет праздничный ужин.

Среди важнейших итогов года Дмитрий Азаров назвал создание новых рабочих мест. Несмотря на объективные сложности и обеспечение мер безопасности для здоровья трудовых коллективов, в области удалось создать новые рабочие места и обеспечить работой порядка 10-ти тысяч человек.

Одним из главных показателей стала ситуация на "АвтоВАЗе", где удалось избежать развития пессимистичных прогнозов. Еще недавно производству предрекали серьезный спад, в том числе снижение продаж на треть. Но после обращения Дмитрия Азарова к президенту Владимиру Путину и последующей от руководства страны поддержки такого падения не произошло. Более того, несколько дней назад "АвтоВАЗ" запустил в производство обновленную модель LADA Niva Travel. Удалось избежать и прогнозов по неполной загрузке предприятия.

- В январе "АвтоВАЗ" будет работать на полную катушку. Ещё два месяца назад руководством завода планировалось перейти на сокращённую рабочую неделю. Но меры поддержки и внимание со стороны Президента страны, дополнительные средства, которые были выделены на реализацию программ "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", позволили основательно загрузить АВТОВАЗ работой, - рассказал губернатор.

Также Дмитрий Азаров отметил, что ещё один крупный трудовой коллектив Самарской области - РКЦ "Прогресс" - справился со всеми поставленными задачами. Немаловажно, что в уходящем году все запуски наших самарских ракет прошли штатно.

- Я поздравляю с этим трудовой коллектив и всех жителей Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Замечательные результаты показывает и наше легендарное предприятие АО "Кузнецов". Двигатели НК-32 серии 2 вновь признаны одними из главных достижений авиации текущего года.

Ключевые предприятия области, по словам главы региона, в этот непростой период полностью справляются с государственными задачами, а многие расширяют портфель заказов - как, например, сызранский "Тяжмаш".

- Это привело к тому, что в текущем году градообразующее предприятие Сызрани увеличило количество рабочих мест. Создано 200 новых вакансий на "Тяжмаше", - рассказал губернатор. - В этом году ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку самых эффективных особых экономических зон в России. В том числе по созданию рабочих мест и привлечению выручки. Это очень важно.

Всего же на конец года в Самарской области будет открыто 14 новых производств. Кроме того, регион продолжает удерживать лидерские позиции и по государственно-частному партнерству.

- Несмотря на текущую обстановку, мы продолжаем воплощать в жизнь все нацпроекты. Мы реализуем масштабные инфраструктурные проекты, которые определят развитие губернии на десятилетия вперёд. Самый крупный в сфере государственно-частного партнёрства - наш мост через Волгу. Никогда бы на него не нашли денег, если бы не включили голову и не привлекли бы инвесторов, не выстроили бы эту модель ГЧП. Мы три года подряд занимаем по этому показателю в стране лидирующие позиции. А по итогам 2019-го стали абсолютными лидерами, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

О том, что регион становится более экономически привлекателен и удобен для жизни, говорят и статистические данные. В этом году впервые за 10 лет появился прирост межрегиональной миграции.

Губернатор отметил, что раньше Самарская область "теряла" тысячи людей в борьбе "за таланты, умы, рабочие руки". Ещё недавно по 5-8 тысяч людей покидали регион ежегодно.

- Например, 2017-й год, межрегиональная миграция: Самарская область потеряла 5357 человек. 2018-й: - 4012 человек. 2019 год: - 1563 человека. И девять месяцев 2020 года: + 450 человек, - рассказал губернатор. - Мы постепенно улучшаем инвестиционный климат, уровень благоустройства наших городов и сёл. Работы еще - огромное количество. Непочатый край, я это понимаю. Но люди приезжают в Самарскую область и здесь остаются жить и работать. Это не субъективная оценка - это сухая статистика. Я осторожно к этому подхожу, понимая, что этот тренд мы должны ещё укрепить.

Дмитрий Азаров осторожно прокомментировал, что эта наметившаяся тенденция показывает уровень привлекательности субъекта РФ как для земляков, так и для жителей других территорий. Перспективные проекты, которые начаты в губернии, работают на статус всей Самарской области и обеспечивают её развитием на десятилетия вперед.

- Здесь должно быть комфортно и жить, и работать. И приток населения - лучший индикатор, - резюмировал глава региона.

Также губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике.

- Не за похвалу работаю. Я работаю для людей. Чувствую свою ответственность за каждого жителя Самарской области. За справедливость и продуманность принимаемых решений. И не все решения будут хвалить. Иногда нужно принимать жесткие решения, и мы их принимаем, - заявил Дмитрий Азаров. - Не в интересах меньшинства, а в интересах абсолютного большинства наших граждан. А критика будет всегда.

Как пример губернатор привел вопрос с дистанционным образованием.

- Мы обязаны ориентироваться в этой ситуации, если говорить про систему образования, - на рекомендации эпидемиологов, инфекционистов, ведущих врачей. Которые понимают, где угрозы больше, а где меньше, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Такие вопросы не решаются голосованием, уверен глава региона.

- Я обязан брать на себя ответственность, в том числе за непопулярные решения. Но эти решения будут обеспечивать безопасность жителей, развитие региона, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Всегда выступал за справедливость и продуманность решений и это самое трудное в работе - найти самое оптимальное.