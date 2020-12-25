У губернатора Ульяновской области подтвердился коронавирус

Ульяновский губернатор Сергей Морозов ушел накануне на "удаленку" в связи с плохим самочувствием, сегодня его пресс-служба сообщила корреспонденту "РГ" о положительном результате произведенного вчера тестирования на коронавирус.

Вчера Сергей Морозов на своей страничке в соцсети рассказал о своем плохом самочувствии.

- Сегодня почувствовал себя не очень хорошо. Температура поднялась, есть кашель. Решил сдать анализы. Пока жду результатов, поработаю удалённо. Хочу, чтобы вы берегли себя и заботились друг о друге, - рассказал глава региона.

По сведениям, подтвержденным пресс-службой, сегодня стали известны результаты анализов. Тест на COVID-19 оказался положительным.