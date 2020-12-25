В Мордовии наградили победителей конкурса "Флагман добрых дел"

В Мордовии подвели итоги первого конкурса профмастерства среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона "Флагман добрых дел". Участниками стали более 70 организаций.

Как подчеркнула руководитель проекта "Ресурсный центр Республики Мордовия "Инфорум для НКО" Светлана Кочеткова, конкурс был организован для поощрения лучшего опыта в этой сфере.

- Уходящий год показал, что НКО важны для жителей региона - это место, где обязательно поддержат, это отзывчивые люди и их постоянная помощь, - пояснила Кочеткова. - Конкурсное жюри подвели итоги конкурса и определили победителей по 20 номинациям.

В номинации "Флагман некоммерческого сектора Республики Мордовия" проводилась процедура публичного голосования, в котором приняли участие свыше 1000 человек. И победу здесь одержал Учебно-развивающий центр "Детская Парковка" под руководством Екатерины Сыщиковой.

Лучшим проектом в 2020 году признан Музейно-культурный центр "ДОМ ТРАДИЦИЙ". Авторы проекта - мордовская региональная общественная организация развития сельских территорий "Новое село" в лице Евгения Ледяйкина - занимается созданием интерактивного самобытного экологического пространства в форме музейно-культурного центра с учетом специфики жизни в типовом российском селе. Проект включает в себя сочетание экскурсионных программ с проведением творческих и кулинарных мастер-классов, а также музеефикацию сельской территории.

Лидерами среди районов, оказывающих поддержку некоммерческим организациям, стали Атяшевский и Рузаевский.

Лучшая в республике команда НКО работает под руководством Веры Ларьковой в АНО социального обслуживания граждан "Благо". Динара Рахматулина названа лучшим волонтером Мордовии. А среди руководителей НКО лидером стала Ольга Буйнова (АНО социального обслуживания граждан "Доброе дело").

Инициативой года в регионе признан проект Евгения Ширчкова "Друзья Саранки". Самым надежным партнером НКО РМ стал "Спортивный клуб "Терентич Тим" под руководством Олега Еремкина. За вклад в развитие некоммерческого сектора Мордовии отмечена председатель совета ветеранов МГУ им. Огарёва Надежда Герасимова.

В номинации "Флагман добрых дел НКО" победителями стали сообщества "Рука помощи" Мордовии (руководитель Олеся Курочкина) и "Доброделание РМ" (руководитель Жанна Мишанина).

Также лидерами в номинациях "НКО-флагман" признаны: Фонд поддержки социальных проектов и программ "Сила добра" (в сфере охраны здоровья и массового спорта), Центр поддержки и защиты детства (в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства), объединение семей с детьми "Много детей" (в сфере науки, образования и просвещения), театр-студия "Маленький художественный альтернативный театрик" (в сфере культуры и искусства), АНО гражданско-патриотического развития молодежи "Подвиги" (в сфере развития институтов гражданского общества), Саранская городская детская экологическая общественная организация "Зеленый мир" (в сфере охраны окружающей среды), Молодежная общественная организация "Рост" Рузаевского района (в сфере молодежных проектов), Дом дружбы народов РМ (в сфере патриотического воспитания) и АНО социального обслуживания "Вера" (в сфере социальной поддержки и защиты граждан).

Кстати

Конкурс был организован в рамках проекта "Ресурсный центр Республики Мордовия "Инфорум для НКО", при поддержке Фонда Президентских грантов.