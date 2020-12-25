В нижегородском аэропорту приземлились не принятые Москвой самолеты

В Нижегородском аэропорту Стригино приземлились уже четыре самолета, следовавшие в Москву. Это грузовые Ту-204 из Лейпцига, Ил-76 из индийского города Хайдарабада и два пассажирских: Sukhoi Superjet 100, следовавший из Ростова-на-Дону во "Внуково", и Airbus из Читы, который тоже должен был приземлиться во "Внуково".

По словам директора по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Нижнего Новгорода "Стригино" Татьяны Яровой, также в Москве из-за погодных условий не приняли один регулярный рейс из Нижнего Новгорода и самолет вернулся обратно.

- Наш аэропорт является запасным для московского авиаузла, поэтому мы принимаем рейсы, которые не могут из-за непогоды приземлиться в московских аэропортах, - пояснила Яровая.