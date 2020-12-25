В Прикамье задержана группа фальшивомонетчиков

В Прикамье троих местных жителей подозревают в сбыте поддельных пятитысячных купюр.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, правоохранительным органам стало известно, что один из злоумышленников приобрел партию фальшивых купюр и предложил знакомым обменять их на настоящие деньги. Мужчины посещали торговые точки, где отсутствовали детекторы поддельных денег, и делали недорогие покупки, расплачиваясь фальшивками. Полученную уже подлинными купюрами сдачу они забирали себе.

В настоящее время злоумышленники задержаны, двое из них заключены под стражу. В их отношении возбуждены шесть уголовных дел, расследование которых продолжается.