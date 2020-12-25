Беларусь готова к масштабному сотрудничеству с Томской областью

Томская область, которая традиционно занимает достойные места в инновационном рейтинге регионов России, привлекает своим потенциалом и партнеров по Союзному государству. Готовность к масштабной кооперации с сибирским регионом подтвердил и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык. Он провел первое заседание рабочей группы по региональному сотрудничеству РБ и Томской области, которое прошло 25 декабря в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

Выразив надежду на долгое и плодотворное сотрудничество, министр предложил томским коллегам обширную номенклатуру товаров, включая автобусную, грузовую, дорожно-строительную, лесозаготовительную и сельскохозяйственную технику, продукцию пищевой, легкой и сельскохозяйственной промышленности.

А заместитель председателя рабочей группы с белорусской стороны, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ Болеслав Пирштук выразил уверенность, что друзья всегда смогут найти эффективные пути взаимовыгодного сотрудничества. План мероприятий по реализации соглашения, подписанный еще четыре года назад, по его словам, "является действенным инструментом для формирования приоритетов и согласования конкретных шагов по достижению поставленных целей".

Деловой характер встречи подтвердил и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, предложив сосредоточиться на расширении товарооборота. Кроме того, сибиряки готовы рассмотреть возможность производства новой продукции, в том числе инновационной, и открытия совместных предприятий. Была озвучена российской стороной и инициатива об использовании экспортных возможностей двух стран для увеличения экспортных поставок в Европу и Азию.

Отдельное внимание в ходе конструктивного диалога было уделено необходимости укрепления контактов и расширения взаимодействия в области науки, образования, культуры. Ведь Томск известен и как кузница научных кадров страны, где каждый пятый житель - студент. В старинном городе на берегу реки Томь расположено около десятка вузов, созданы бизнес-инкубаторы, инновационные предприятия. Поэтому оказалось весьма логичной инициатива губернатора области стать партнерами и по климатической повестке.

Для успешного развития сотрудничества, констатировал Андрей Худык, существует большое количество точек роста по удовлетворению потребностей в сырье, комплектующих, готовых изделиях, природных ресурсах. "Мы готовы оказывать всевозможную поддержку белорусским и российским субъектам хозяйствования в развитии экспортно-импортного потенциала и наращивании объемов товарооборота. Также выражаем заинтересованность в развитии сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования", - резюмировал министр.

В видеоконференцсвязи, уточняет агентство, участвовали представители МИД, Минпрома, Минсельхозпрода, "Беллегпрома", БелТПП, "Могилевлифтмаша", МАЗа, "Амкодора", МТЗ, УП "Полимеркострукция", "Лидсельмаша", "Белкоммунмаша".

Губернатор Томской области сопредседательствовал в заседании рабочей группы с российской стороны. В первом заседании также приняли участие представители администрации сибирского региона, МИД РФ, Томская ТПП, представители бизнеса и отраслевых организаций.