Фото: В Томской области устроили конкурс красоты для коров "Буренка года"

В преддверии наступающего года Белого Металлического Быка томские животноводы решили организовать конкурс красоты для коров.

- Показать своих красавиц и рассказать об их достижениях могут крупные животноводческие комплексы, а также фермерские и личные подсобные хозяйства, - рассказали "РГ" в Департаменте по социально-экономическому развитию села Томской области.

На кастинг уже поступило около 30 заявок из сельских районов региона. Оценивать конкурсанток будет специальное жюри из ведущих аграриев области. А победительница получит почетное звание "Буренка года".

Среди участниц конкурса есть представительницы практически всех пород, которые разводятся в области - черно-пестрой, герефордской, айрширской, костромской, красно-пестрой, симментальской, галловейской и джерсейской. Самую популярную в регионе - черно-пеструю - представляют Религия и Львица из Кожевниковского района, Варежка из Томского района и Изюминка из Первомайского района.

Впрочем, есть среди претенденток и иностранки. Например, отстаивающая честь джерсейской породы Бэмби в ноябре 2019 года приехала в село Ягодное из Голландии.

- Каждый день она приносит нам 32 литра жирного вкуснейшего молока, и является рекордсменкой по надоям. Жирность ее молока составляет от пяти до шести процентов. Поэтому оно отправляется на производство вкуснейшего эксклюзивного сыра, - рассказывают о своей любимице хозяева.

Августа породы герефорд - заботливая и ответственная мать, выкормившая не только свое потомство, но и приемыша, от которого отказалась молодая первотелка. Буренка по кличке Ласточка произвела на свет уже двух телят весом 60 килограммов, а сейчас находится в ожидании третьего.

- Она действительно летает по полю как Ласточка, - отмечают ее владельцы. - Отличается внимательностью и отзывчивостью на общение. Никогда не конфликтует с доярочками, но в стаде держит жесткую политику - "она одна королева".

А вот у Малышки фермера Семенова пока особых достижений нет, как и богатой родословной.

- Породу Малышки мы не знаем - она у нас доморощенная, - рассказывает фермер. - Зато она совсем юная, доброжелательная и спокойная коровка.

Конкурс красоты, итоги которого будут подведены в конце января, пользуется большой популярностью у местных жителей. В социальных сетях томичи бурно спорят о том, чья корова лучше и даже посвящают своим любимицам трогательные стихи:

"Пусть корова в этот год

Счастья много принесет,

А еще пускай удачу

И здоровья пусть в придачу".