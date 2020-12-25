Иркутская область усиливает контроль за строительством соцобъектов

Во время пресс-конференции по итогам 2020 года губернатор Иркутской области рассказал, что в 2021 году на строительство, реконструкцию и капремонт объектов социальной сферы предусмотрено около 13,8 миллиарда рублей. Это на 1,138 миллиарда рублей больше, чем на начало 2020 года.

Игорь Кобзев акцентировал внимание на том, что в текущем году правительство области не только не секвестировало бюджет и не остановило ни одну выплату, ни одну стройку, но и добавились новые выплаты и новые стройки. Строятся ФАПы и больницы, открываются новые детские сады и школы.

- Иркутская область уделяет особое внимание строительству социально значимых объектов. В 2020 году было введено в эксплуатацию 7 школ и 4 детских сада в 8 районах. До конца года сдадим еще 9 садов и 2 школы в 10 районах области. В 2021 году планируется к запуску 9 школ и 9 детских садов в 13 районах, - отметил глава региона.

В 2021 году также запланировано начало строительства пяти детских садов: в Иркутске (микрорайон Лесной) на 220 мест, в Саянске на 150 мест, в поселке Большая речка и микрорайоне Стрижи Иркутского района на 140 мест, в Тайшете на 120 мест.

Запланировано начало строительства новой школы в поселке Большое Голоустное, которая должна открыться к 1 сентября 2021 года. Сейчас готовится техническое задание и все необходимые документы.

Правительством области подготовлен перспективный план строительства и ремонта социальных объектов Иркутской области до 2025 года. В нем 503 объекта общей стоимостью около 150 миллиардов рублей. Это школы, больницы, детские сады, дома культуры, спортивные сооружения.

- Нам уже сейчас нужно понимать, что, где и за какие средства мы будем строить. Это связано с бюджетным планированием, включением в различные программы, что требует времени и подготовки необходимых документов. Все должно быть в системе. Сейчас нужно обсудить каждый объект и понять, в какие программы мы сможем их включать, - сказал Игорь Кобзев.

Объекты могут быть включены в национальные проекты, федеральные программы, концессионные соглашения, инвестиционные программы с предприятиями - партнерами. Для многих из них уже подготовлена проектная документация. Необходимо создать дорожные карты реализации каждого объекта.

Так, среди приоритетных объектов сферы образования - более ста учреждений Иркутской области. Это школы и детские сады в Иркутске, Братске, Киренске, Новонукутском, в селах Тихоновка Боханского района, Баклаши и Олха Шелеховского района, Новолисиха и Дзержинск Иркутского района, Седаново Усть-Илимского района и многих других. Планируется построить новую школу в селе Рысево Черемховского района, которая работает на печном отоплении.

Требует проработки ситуация со строительством школы в селе Большая Речка Иркутского района. Она связана с границами Прибайкальского национального парка. Во время подготовки проектной документации администрация сообщила, что школа расположена за 700 метров до границы нацпарка, однако когда документ был подготовлен, границу изменили, и территория будущей школы оказалась в пределах нацпарка.

Ход строительства объектов сферы образования находится на личном контроле губернатора. 24 декабря Игорь Кобзев лично проверил ход строительства детского сада по национальному проекту "Демография". Дошкольное учреждение на 140 мест строится на территории жилого комплекса "Стрижи", который административно относится к Марковскому муниципальному образованию Иркутского района. При этом вплотную примыкает к микрорайону Первомайский областного центра.

Детский сад возводится по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве администрации Иркутского района с застройщиком. Документ подписан в августе 2019 года. Строительство ведется на средства организации с последующим выкупом. Деньги в сумме 268 миллионов рублей под это уже предусмотрены: 256 миллионов - федеральные, около 11 миллионов - областные, один миллион - муниципальные.

Срок сдачи объекта - конец декабря 2021 года. Однако подрядная организация планирует завершить работы летом следующего года. В настоящее время забетонированы цокольный и первый этажи, каскад подпорных стен. Ведется армирование третьего этажа, ведутся работы на инженерных коммуникациях.

Игоря Кобзева интересовал также вопрос комплексной застройки жилого комплекса и прилегающей территории. Губернатору сообщили, что по соглашению с администрацией Иркутского района здесь будет построена школа на 550 мест. На свои средства застройщик оборудует не только внутридомовые территории, но и разобьет сквер.

Глава региона проинспектировал и стройплощадку школы на 1257 мест в микрорайоне Луговое, которая тоже строится в рамках национального проекта "Демография". Здание состоит из семи учебных блоков. В нем уже завершаются отделочные работы.

- На этой площадке я не впервые. Благодаря новому учебному заведению снимем нагрузку со школы в Маркова. Там занимаются почти 1900 детей, в том числе из Лугового. Сдать школу необходимо до конца декабря. Посещать новую школу смогут ребята из нескольких населенных пунктов Иркутского района, - пообещал губернатор.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"