В Барнауле задержали самоучку-оружейника

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали жителя Барнаула, который изготавливал и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

У задержанного изъяты два автомата АКС-74 У, пистолеты моделей "ПБ" и "ПМ", 572 патрона различных калибров, а также основные составные части к огнестрельному оружию.

- Предварительно установлено, что мужчина незаконно хранил у себя боевой арсенал, в домашних условиях переделывал вооружение из охолощенного оружия путем внесения конструктивных изменений на закупленном для этого оборудовании - токарном и сверлильном станках. Проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю экспертиза показала, что все изъятое оружие является боевым и пригодно для стрельбы, - сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.

Как стало известно "РГ", "алтайскому левше" 41 год. Он работает в строительном бизнесе, в деньгах не нуждался. Изготовленные им автоматы и пистолеты предполагал продать за полмиллиона рублей, хотя на черном рынке за такой товар дают намного больше. Свое занятие самоучка-оружейник назвал хобби.

Органом дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу на основании переданных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело.