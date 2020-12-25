В Иркутской области мать собирала деньги на похороны живого сына

Жительница города Ангарска была задержана по подозрению в мошенничестве, когда через социальные сети начала сбор средства на похороны якобы умершего сына, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию обратилась одна из потерпевших, знавшая семью и ребенка. На странице своей знакомой в социальных сетях она увидела объявление о сборе материальной помощи для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив.

- Сотрудники полиции выяснили, что 25-летняя подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. По этим основаниям, несколько месяцев назад мальчик был изъят из семьи и помещен в центр помощи семье и детям, - пояснил в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество". Сейчас в полиции разыскивают пострадавших от мошенницы людей.