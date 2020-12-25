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25.12.2020 10:43
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области возбудили дело об отравлении 117 школьников

Текст: Дмитрий Мальков

Сразу 117 учеников школы в Шелехове Иркутской области не смогли выйти на учебу из-за тошноты и рвоты, сообщили в правительстве региона. СК РФ по региону возбудил по факту отравления уголовное дело.

В Калужской области дети отравились в школьной столовой

В министерстве образования Приангарья пояснили, что ЧП произошло 24 декабря. Признаки отравления фиксировались у учеников с первого по 11-й классы. Согласно информации областного правительства, в Шелеховскую районную больницу за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 22 ребенка, из них 20 детей находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы. Остальных детей врачи посмотрели на дому, у части школьников были взяты мазки на анализы.

- Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по данному факту незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Организовано обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники областного управления Роспотребнадзора проводят мероприятия в целях локализации эпидемического очага, организован комплекс профилактических мероприятий.

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