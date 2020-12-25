В Красноярске задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины

Сотрудники красноярской полиции нашли и задержали подозреваемого в нападении на выгуливавшую собаку 49-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Свою агрессию к неизвестной ему женщине он объяснить так и не смог.

По информации правоохранителей, ЧП произошло рано утром в Центральном районе Красноярска. В пять утра женщина прогуливалась с собакой. Неожиданно на нее напал неизвестный мужчина, "причинив ей тяжкие телесные повреждения, после чего скрылся". Женщину пришлось госпитализировать.

Ранее в социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения заснявшей момент преступления. Согласно информации агентства, на кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку и напавший отходит, но потом снова возвращается и продолжает избиение. На него снова бросается собака, и он спокойно уходит.

- Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий просмотрели все камеры видеонаблюдения и установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался 25-летний ранее не судимый житель краевого центра, - рассказали в ГУ МВД по краю.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.