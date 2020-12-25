В трех городах Кузбасса объявили режим "черного неба"

На территории Кемеровской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут сказаться на повышении концентрации вредных веществ в атмосфере трех городов. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса, речь идет об областном центре, а также Новокузнецке и Прокопьевске.

Власти рекомендовали промышленным предприятиям принять меры по снижению выбросов загрязняющих воздух примесей. Согласно объявленной степени опасности, в Кемерове такой режим продлится сутки, до 18.00 завтрашнего дня. В Прокопьевске и Новокузнецке режим "черного неба" сохранится вплоть до 29 декабря.

По данным кемеровского гидрометцентра в ближайшие два дня температура воздуха на территории области местами опустится до -38-40 градусов. Будет дуть слабый ветер, осадков не ожидается.