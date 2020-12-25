В комитете Думы Ставрополья подвели итоги работы в 2020 году

Комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре под председательством Артура Насонова подвел итоги года, выделив главные события и решения, которые удалось реализовать депутатам.

Бесплатное питание школьников, ремонт и реконструкция учреждений культуры и строительство новых детских садов и школ - основные решения в непростом году.

Ставрополье в числе первых регионов страны приступило к выполнению задач, обозначенных президентом РФ в послании Федеральному Собранию. Одним из социально значимых решений, принятых Думой края в 2020 году, стало законодательное обеспечение вопроса по организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Были внесены изменения в ряд региональных законодательных и нормативных правовых актов и принято решение о выделении на горячее питание школьников 126 миллионов рублей из краевого и муниципальных бюджетов. С учетом поступивших субсидий из федерального центра объем финансирования на период с сентября по декабрь 2020 года составил свыше 586 миллионов рублей.

С первого сентября более 132 тысяч учеников младших классов, а это 100 процентов, начали получать бесплатное горячее питание. При этом в большинстве образовательных организаций края блюда ежедневного школьного меню готовятся в собственных пищеблоках, что является большим плюсом для сохранения их качества. Спустя месяц депутаты провели в Думе заседание, где обсуждались вопросы, связанные с исполнением закона, качеством горячего питания, выплатой денежной компенсации на детей, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться этой мерой поддержки.

Депутаты профильного комитета осуществляли контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию учреждений культуры. По итогам года отремонтированы 22 культурно-досуговых, три муниципальных учреждения культуры. Проведен ремонт в 14 детских школах искусств. Завершается масштабная реконструкция здания краевого театра кукол в Ставрополе в рамках национального проекта "Культура". В соответствии с краевой адресной инвестиционной программой стоимость работ составила 268 миллионов рублей, из которых более 39 миллионов рублей - средства краевого бюджета, утвержденные депутатами регионального парламента.

Краевые законодатели осуществляли депутатский контроль и в ходе капитального строительства других социальных объектов. В 2020 году сданы в эксплуатацию восемь детских садов и готовятся к сдаче еще пять дошкольных учреждений и две школы в городах КМВ.

В уходящем году депутаты Думы края законодательно изменили порядок расчета стоимости строительства и приобретения жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект закона был внесен в Думу губернатором края. Согласно принятому закону строительство и покупка жилья для сирот будет осуществляться исходя из расчета рыночных цен, определяемых в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Данная методика позволит приблизить расчетную стоимость цены за квадратный метр к рыночным значениям в регионе и более эффективно решать этот вопрос.

- Стоимость на жилье постоянно меняется. Гораздо результативнее применять порядок, ориентированный на реальную стоимость квадратного метра на территориях. Ключевая задача не просто предоставить помещения, а обеспечить детей-сирот полноценным жильем для комфортного проживания. Мы должны заботиться о качестве реализации закона и думать, прежде всего, о конкретных людях, которые потом будут в этих квартирах жить, - подчеркнул Артур Насонов.

В процессе работы над бюджетом на трехлетний период депутаты детально проработали статьи, касающиеся деятельности комитета. В 2021 году расходы на сферу образования составят порядка 29 миллиардов рублей. Также предусмотрены средства на строительство 14 детских садов, 11 школ, три из которых будут сданы в 2021 году, и 10 спортивных объектов.

- В текущем году нам удалось своевременно подготовить законодательную базу, заложить средства в бюджет, отработать сопутствующие вопросы с профильными министерствами и ведомствами по ряду наиболее значимых вопросов, - подчеркнул Артур Насонов.