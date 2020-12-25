В Ставрополе скончался ректор краевого медицинского университета

Ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель умер 24 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров и пресс-служба самого университета.

- Замечательный наставник, ученый, врач, добрый и светлый человек. Он был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Это невосполнимая утрата, - написал Владимиров в своем Instagram.

По информации источника "РГ", причиной смерти доктора медицинских наук стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Официально эти данные пока не прокомментировали.

- Кошель сочетал в себе подлинный гуманизм врача, глубину знаний, широту интересов, смелость мысли и дар предвидения энциклопедически образованного ученого, талант педагога, опыт умелого организатора здравоохранения. Под его руководством медицинский университет занял высокие позиции в рейтинге российских медицинских вузов, - добавили в пресс-службе вуза.

Кошелю был 61 год, он сам в 1982 году окончил СтГМУ по специальности лечебное дело, затем закончил ординатуру и аспирантуру по оториноларингологии и долгое время работал на одноименной кафедре. В 1995-1996 был деканом лечебного факультета вуза. В 1999 защитил докторскую диссертацию. С 2002 по 2014 год Владимир Кошель был главным врачом сначала Ставропольского краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, затем Шпаковской ЦРБ. С августа 2014 года был назначен ректором СтГМУ.