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25.12.2020 18:17

АВТОТОР выплатил работникам дополнительную материальную помощь

Акционерами и Советом директоров крупнейшего предприятия Калининградской области - компании АВТОТОР принято решение о дополнительной материальной помощи работникам завода. Общий объем выплат сотрудникам составляет свыше 260 миллионов рублей.

Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в обществе в связи с пандемией коронавируса COVID-19, падением уровня доходов населения, увеличившуюся нагрузку на работников, имеющих несовершеннолетних детей, с целью поддержания работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, руководство АВТОТОР выделило дополнительные средства на оказание материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

- Считаем, что в нынешней ситуации мы должны поддержать свой коллектив и морально, и материально. Надеемся, что такая помощь от предприятия в дополнение к мерам государственной поддержки, которые озвучил недавно президент России, станет хорошим подспорьем для заводчан и их семей в это трудное для всех нас время, - подчеркнул председатель Совета директоров "АВТОТОР Холдинг" Валерий Горбунов.

Накануне Нового года акционеры и Совет директоров АВТОТОР приняли решение о дополнительных мерах поддержки коллектива. По итогам 2020 года сотрудникам компании будет выплачено вознаграждение за общие результаты работы, а также материальная помощь в связи со снижением заработной платы в периоды действия режима неполного рабочего времени.

- Этот год во всех смыслах особенный. Вызванный пандемией экономический кризис затронул всех. И АВТОТОР не исключение. Годовой объем производства сократился почти на 30 процентов, что отрицательно сказалось на финансовых результатах компании в 2020 году. Несмотря на это, по инициативе акционеров АВТОТОР мы приняли решение выплатить всему коллективу вознаграждение за общие результаты работы по итогам года, - отметил Валерий Горбунов

Председатель Совета директоров "АВТОТОР Холдинг" добавил, что перед предприятием стоят масштабные задачи, связанные с выполнением обязательств по углублению технологии, постановке на конвейер новых моделей по полному циклу производства. "В этих условиях мы считаем необходимым не только не снижать, но и наращивать программы социальной поддержки коллектива. Люди должны чувствовать себя уверенно и стабильно - это залог успешного выполнения поставленных задач и эффективной работы, ориентированной на результат", - подчеркнул Валерий Горбунов.

Весной 2020 года АВТОТОР был вынужден скорректировать производственный план. Конвейеры АВТОТОР простаивали в период проведения противоэпидемических мероприятий в апреле 2020 года, а также в связи с нарушением логистических цепочек в поставках комплектующих Kia, Hyundai, BMW с заводов в Южной Корее, Европе и США, которые останавливали свою работу с связи с эпидемиологической ситуацией.

Несмотря на это, в 2020 году АВТОТОР обеспечил выполнение всех социальных гарантий работникам, предусмотренных Коллективным договором. Это, в частности, компенсация стоимости питания, процентов по ипотеке, бесплатная доставка на работу служебным транспортом, субсидии на подготовку детей к школе, по выходу на пенсию, оплата лечения в санатории и другие. Руководство компании приняло принципиальное решение не сокращать персонал.

Материал предоставлен пресс-службой ООО "АВТОТОР-Холдинг"

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