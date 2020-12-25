КС РФ: Споры по нератифицированным договорам не может рассматривать международный арбитраж

Конституционный суд РФ вернулся к вопросу о временном применении международных договоров. На этот раз по запросу правительства РФ судьи исследовали проблему, как решать вопрос о компетенции международного арбитража по разрешению споров между государством и иностранными инвесторами, если положения международного договора в РФ действуют временно и документ не ратифицирован.

Разъяснения к постановлению КС от 27 марта 2012 года № 8-П потребовались спустя восемь лет. Тогда читинец Игорь Ушаков ввез из Китая некие товары для собственного пользования, задекларировал их и внес в казну все положенные пошлины. Позднее проверка обнаружила, что согласно Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза уплаченная сумма должна быть существенно больше, почти на 47 тысяч рублей. Однако на момент пересечения Ушаковым границы положения договора применялись временно, о чем было заключено соответствующее соглашение между государствами - членами союза, и оно не было опубликовано. КС постановил, что без официального опубликования международный договор, затрагивающий права, свободы и обязанности человека и гражданина и устанавливающий при этом отличные от закона правила, не может применяться и дело Ушакова подлежит пересмотру.

В правительстве РФ обнаружили в этом постановлении правовую коллизию, после чего обратились в высшую юридическую инстанцию страны с ходатайством о разъяснении. По мнению федеральных властей, указанное толкование ФЗ "О международных договорах в РФ" может необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия РФ на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража, так как статья 10 ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" в принципе разрешает такой порядок действий.

- Временно применение международных договоров о наделении иностранных инвесторов правом обратиться за защитой не только в государственный суд, но и в международный арбитраж означало бы потенциальное ограничение сферы судебного контроля и должно осуществляться на основании закона, - считают заявители. - В противном случае исполнительная власть обладала бы возможностью изменения компетенции судебной власти, в том числе в части осуществления контроля над самой судебной властью. Такой подход не может соответствовать Конституции РФ.

В деле "по мотивам Игоря Ушакова" есть также коллизия между исполнительной и законодательной властью, так как заключение международных договоров относится к компетенции правительства, а их ратификация - прерогатива парламента. Принимая во внимание, что в международном праве к настоящему моменту в отношении временного применения международных договоров не сформировались общепризнанные нормы, КС подчеркнул, что существенное значение в этом случае приобретает национальное регулирование. В России, в частности, существует прямой конституционный запрет на введение в действие международных договоров, не соответствующих Основному закону страны. При этом закрепляется правоприменительный приоритет норм международного договора перед нормами федерального закона, однако это должно быть сделано с соблюдением всех законодательных процедур. Иными словами, на включение новых положений в правовую систему страны должны согласиться Госдума и Совет Федерации.

- Подписание от имени РФ международного договора, подлежащего ратификации и предусматривающего его временное применение, с очевидностью не может означать согласия правительства РФ на распространение положения о временном применении на нормы, затрагивающие исключительные полномочия федерального парламента, - подчеркнул КС, посчитав, что иное толкование означало бы нарушение конституционного принципа разделения властей.

На основании этих доводов суд определил, что его постановление 2012 года "не допускает временного применения положений международного договора, которые предусматривают разрешение международным арбитражем споров между РФ и иностранными инвесторами, даже если данный международный договор был официально опубликован, без принятия федерального закона о его ратификации". Из чего следует, что временное применение положений международного договора не дает иностранному инвестору права на обращение исключительно в международный арбитраж.