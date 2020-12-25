Мишустин запустил новое производство фармацевтических субстанций

Нажатием символической кнопки "Старт" премьер-министр Михаил Мишустин запустил в Санкт-Петербурге первую очередь нового производства фармацевтических субстанций компании "Активный компонент". "Дай бог, чтобы все получилось", - поздравил он коллектив с событием.

На новом предприятии будут выпускать субстанции, ранее не производившиеся в России, а также противокоронавирусные препараты: азитромицин, умифеновир и фавипиравир.

- Это важнейшее событие для всей российской фармацевтической отрасли, - заявил председатель правительства. - Самостоятельный, независимый от импорта выпуск такой продукции позволяет сформировать в стране полный цикл производства препарата. Для отрасли это главная стратегическая задача и, конечно же, необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности Российской Федерации.

Новый завод, подчеркнул Мишустин, позволит увеличить объем отечественного производства инновационных субстанций более чем на 100 тонн в год. Они используются для изготовления многих лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. "На новых мощностях будут также производиться компоненты наиболее востребованных лекарств против коронавируса. На эти цели из фонда развития промышленности правительство предоставило компании льготный кредит примерно на полмиллиарда рублей", - напомнил премьер.

Останавливаться на достигнутом компании нельзя, считает Михаил Мишустин. В планах развития запуск второй и третьей очередей завода. "Объем производства субстанций на таких мощностях должен вырасти, по плану, до полумиллиона тонн. Это очень серьезная заявка", - заметил глава кабмина.

Производство соответствует всем международным требованиям, а продукция полностью конкурентоспособна, в том числе на внешнем рынке, заявил Мишустин. "Но самую важную задачу компания выполняет сейчас для миллионов пациентов в нашей стране, которые нуждаются в эффективных и качественных лекарствах по доступным ценам", - сказал он.