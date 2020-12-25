Петербургские врачи восстановили просвет гортани трехмесячному ребенку

Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета восстановили просвет гортани трехмесячному ребенку. Уникальная операция позволила малышу полноценно дышать и в дальнейшем развиваться.

Мальчик родился в Нижнем Новгороде. Он появился на свет раньше времени и весил всего 990 граммов. С первых минут жизни был на аппарате искусственной вентиляции легких. А когда начал дышать самостоятельно, то делал это тяжело. Причина - рубцовый стеноз гортани. Просвет дыхательных путей у мальчика сузился до двух миллиметров. Ребенок страдал от гипоксии, не прибавлял в весе. И любое ОРВИ могло стать для него смертельным.

Помогли трехмесячному малышу весом в 3,5 килограмма в университетской клинике. Мальчику сделали эндоскопическую ларингопластику с баллонной дилатацией. Эта операция выполняется без наружных разрезов. Как сказала хирург-оториноларинголог Мария Захарова, данный случай стал первым в практике: пациентов такого возраста и с таким маленьким весом в России еще не оперировали.

Мальчик уже пошел на поправку. Нормально дышит и прибавил в весе полтора килограмма. Новый год они с мамой встретят дома. А в пресс-службе университета добавили, что хирурги проводят около 80 ларинготрахеопластик ежегодно, примерно половина из них - именно при рубцовых стенозах.