Петербуржцам разрешили дистанционно отключать радиоточку

Жителям Петербурга, которые хотят отключить радиоточку, не надо лично подавать документы. Заявления будут приниматься дистанционно, сообщает пресс-служба "Российских сетей вещания и оповещения".

Прием граждан прекращен временно, до конца января следующего года из-за сложной эпидемической ситуации.

Желающим отключить радиоточку, можно послать письмо в организацию по почте, написать на e-mail или отправить соответствующее сообщение по факсу.

Радиоточки сохранились во многих домах Петербурга. За пользование этой системой граждане ежемесячно должны платить чуть больше 100 рублей.