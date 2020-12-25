Спектакль "Я есть" Юлии Паниной отмечен на "Рождественском параде"

Юлия, это уже третья награда "Рождественского парада" в вашей копилке. В этом году были отличия?
Юлия Панина: Из-за пандемии, конечно, все было непонятно. Но мы очень рады, что спектакль удалось показать оффлайн, создать реальные взаимоотношения со зрителями и с жюри. К сожалению, из-за ограничений в рассадке зрителей на премьере было не столько, сколько нам бы хотелось.
Любая награда, особенно актерская, всегда меня радует, потому что это значит, что я все правильно делаю. А мы как "Пан.театр" хотим расширять границы и возможности театра, нам интересны социальные проекты. В ноябре я поучаствовала в таком как приглашенный режиссер, и это направление социального театра мне интересно.
На вашей странице "ВКонтакте" есть перепост рассказа о рождении спектакля автора сценария Натальи Легковой. Вы эту историю помните так же?
Юлия Панина: С Натальей мы знакомы с 1993 года. Я знала ее как актрису, режиссера, журналиста, но не как пишущего человека. Мы не слишком близко общались, и материал для спектакля мне принесла актриса Маша Васильева, которая потом сыграла в нем главную роль. Задание №10 - это последняя реабилитационная ступень, оно называется "Моя духовная биография". Но когда я это прочла, то поняла, что это потрясающая литература. А во-вторых, это кинематографичная история, что мне тоже очень нравится.
Нас сегодня не удивишь всевозможными страшилками на тему семьи, взаимоотношений. И мы сохранили терапевтическую направленность этой истории, она напрямую связана с программой православного центра "Фавор". Отец Максим, который курировал Наталью на этом пути, помог нам организовать очередной показ в театре "Странник" 25 декабря.
Это точно про любовь?
Юлия Панина: Все на свете либо про жизнь, либо про любовь. Но наш спектакль - про любовь внутри, которую надо найти и открыть в себе.
Как живет сегодня негосударственный театр?
Юлия Панина: Мне жаловаться не на что. "Пан.театр" - это прежде всего люди, вообще театр - это в первую очередь не крыша и не место. А люди хотят радоваться, отдавать и получать, реализовываться, искать и находить, задавать себе вопросы. И в этом смысле нам живется прекрасно. Очень помогает Дом актера и петербургское отделение Союза театральных деятелей, потому что они дают нам возможность репетировать. А где это потом показать - захочешь, так найдешь. Нам очень понравилось играть в галереях, думаем про библиотеки…
Классику хотелось бы ставить?
Юлия Панина: У нас в репертуаре есть микс из Чехова "Чайка над вишневым садом", есть постановка по Шекспиру. Но сейчас близится 200-летие Островского, а я давно о нем думаю. Он, может быть, самый загадочный из русских драматургов, не такой, каким его привыкли воспринимать. Я очень его боюсь и поэтому мне очень интересно.
"Пан. театр" - это театр имени себя?
Юлия Панина: Когда мы искали название, то это родилось как рабочее название для инстаграма. А потом стало понятно, что очень правильно получилось. Потому что Пан - древнегреческий бог, который был взят на Олимп для веселья и "доставил богам великую радость". А театр должен приносить радость - не в смысле смешить и развлекать, а дарить радость открытий. Так что к фамилии это относится очень мало.
Приставка "пан" - это еще и "охватывающий все", как пандемия. Вас сколько?
Юлия Панина: Нас точно больше десяти человек. Люди приходят и уходят. К примеру, исполнитель мужской роли в спектакле "Я есть" Евгений Демидов по первому образованию хореограф, который затем закончил режиссерский факультет в Консерватории, а к нам сначала пришел, чтобы поработать с драматическими артистами, а потом и сам захотел попробовать. Человеку многое интересно, и это дает большие возможности.
Справка "РГ"
Юлия Панина закончила СПБГАТИ, выпуск 1999. Класс Геннадия Тростянецкого.
Ее постановки в разные годы получили четыре премии " Золотой Софит": лучший спектакль в негосударственном театре (НТ) " П. Гюнт", лучшая мужская роль в НТ - Николай Яковлев, " Чайка над вишневым садом" и Константин Гаехо, " Гамлет Ричард Лир", лучшая работа актера в НТ - Наталия Эсхи, " Моя мать М"
Премьеры этого года: социальный проект " Зеркало Нормы" (при поддержке Президентских грантов), "К Звездам"(по пьесе Наталии Мошиной), " Образ любви или устройство забора", " Я есть".