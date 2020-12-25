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25.12.2020 09:03
Рубрика: Общество

Спектакль "Я есть" Юлии Паниной отмечен на "Рождественском параде"

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)
Спектакль "Я есть" петербургского режиссера Юлии Паниной получил приз фестиваля "Рождественский парад" за лучшую женскую роль. Постановка родилась из материала, который вообще не был предназначен не то что для публикации, но даже для публики. Это "задание номер 10" - для пациентов, которые отказываются от алкогольной или наркотической зависимости. Корреспонденту "РГ" Юлия рассказала, что видит большие возможности в социальном театре, но от классики тоже не отказывается.
Фото: Татьяна Маркович/ Пан.театр Фото: Татьяна Маркович/ Пан.театр
Фото: Татьяна Маркович/ Пан.театр

Юлия, это уже третья награда "Рождественского парада" в вашей копилке. В этом году были отличия?

Юлия Панина: Из-за пандемии, конечно, все было непонятно. Но мы очень рады, что спектакль удалось показать оффлайн, создать реальные взаимоотношения со зрителями и с жюри. К сожалению, из-за ограничений в рассадке зрителей на премьере было не столько, сколько нам бы хотелось.

Любая награда, особенно актерская, всегда меня радует, потому что это значит, что я все правильно делаю. А мы как "Пан.театр" хотим расширять границы и возможности театра, нам интересны социальные проекты. В ноябре я поучаствовала в таком как приглашенный режиссер, и это направление социального театра мне интересно.

Фото: Марина Ледяева / РГ
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На вашей странице "ВКонтакте" есть перепост рассказа о рождении спектакля автора сценария Натальи Легковой. Вы эту историю помните так же?

Юлия Панина: С Натальей мы знакомы с 1993 года. Я знала ее как актрису, режиссера, журналиста, но не как пишущего человека. Мы не слишком близко общались, и материал для спектакля мне принесла актриса Маша Васильева, которая потом сыграла в нем главную роль. Задание №10 - это последняя реабилитационная ступень, оно называется "Моя духовная биография". Но когда я это прочла, то поняла, что это потрясающая литература. А во-вторых, это кинематографичная история, что мне тоже очень нравится.

Нас сегодня не удивишь всевозможными страшилками на тему семьи, взаимоотношений. И мы сохранили терапевтическую направленность этой истории, она напрямую связана с программой православного центра "Фавор". Отец Максим, который курировал Наталью на этом пути, помог нам организовать очередной показ в театре "Странник" 25 декабря.

Это точно про любовь?

Юлия Панина: Все на свете либо про жизнь, либо про любовь. Но наш спектакль - про любовь внутри, которую надо найти и открыть в себе.

Фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
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Как живет сегодня негосударственный театр?

Юлия Панина: Мне жаловаться не на что. "Пан.театр" - это прежде всего люди, вообще театр - это в первую очередь не крыша и не место. А люди хотят радоваться, отдавать и получать, реализовываться, искать и находить, задавать себе вопросы. И в этом смысле нам живется прекрасно. Очень помогает Дом актера и петербургское отделение Союза театральных деятелей, потому что они дают нам возможность репетировать. А где это потом показать - захочешь, так найдешь. Нам очень понравилось играть в галереях, думаем про библиотеки…

Классику хотелось бы ставить?

Юлия Панина: У нас в репертуаре есть микс из Чехова "Чайка над вишневым садом", есть постановка по Шекспиру. Но сейчас близится 200-летие Островского, а я давно о нем думаю. Он, может быть, самый загадочный из русских драматургов, не такой, каким его привыкли воспринимать. Я очень его боюсь и поэтому мне очень интересно.

"Пан. театр" - это театр имени себя?

Юлия Панина: Когда мы искали название, то это родилось как рабочее название для инстаграма. А потом стало понятно, что очень правильно получилось. Потому что Пан - древнегреческий бог, который был взят на Олимп для веселья и "доставил богам великую радость". А театр должен приносить радость - не в смысле смешить и развлекать, а дарить радость открытий. Так что к фамилии это относится очень мало.

Фото: Марат Шахмаметьев
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Приставка "пан" - это еще и "охватывающий все", как пандемия. Вас сколько?

Юлия Панина: Нас точно больше десяти человек. Люди приходят и уходят. К примеру, исполнитель мужской роли в спектакле "Я есть" Евгений Демидов по первому образованию хореограф, который затем закончил режиссерский факультет в Консерватории, а к нам сначала пришел, чтобы поработать с драматическими артистами, а потом и сам захотел попробовать. Человеку многое интересно, и это дает большие возможности.

Справка "РГ"

Юлия Панина закончила СПБГАТИ, выпуск 1999. Класс Геннадия Тростянецкого.

Ее постановки в разные годы получили четыре премии " Золотой Софит": лучший спектакль в негосударственном театре (НТ) " П. Гюнт", лучшая мужская роль в НТ - Николай Яковлев, " Чайка над вишневым садом" и Константин Гаехо, " Гамлет Ричард Лир", лучшая работа актера в НТ - Наталия Эсхи, " Моя мать М"

Премьеры этого года: социальный проект " Зеркало Нормы" (при поддержке Президентских грантов), "К Звездам"(по пьесе Наталии Мошиной), " Образ любви или устройство забора", " Я есть".

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