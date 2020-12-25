В Карелии потребовали от приезжающих отрицательные тесты на COVID-19

Власти Карелии ввели новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Теперь всем, кто приезжает в республику, необходим отрицательный тест на COVID-19.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава региона. Он добавил, что всем нужно представить справку, которая получена не позднее чем за два дня до прибытия, а также сообщить о своем приезде по телефону. Это касается и тех, кто приезжает в служебную командировку.

На сегодняшний день в республике с COVID-19 госпитализирован 721 человек. 584 находятся в состоянии средней тяжести, 130 - в тяжелом и семь человек - в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 25 декабря составляет 20,1 процента.