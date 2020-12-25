В Карелии потребовали закрыть форелевое хозяйство из-за "кровавых" стоков

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии направило иск в Сегежский районный суд о запрещении деятельности предприятия по выращиванию форели. Были установлены факты нарушения лесного и природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Скандал разгорелся после того, как депутат Законодательного собрания республики Андрей Рогалевич на своей странице в соцсети разместил информацию местных жителей о "кровавых" стоках, которые текут недалеко от поселка Попов Порог, где работает форелеводческое хозяйство. После этого на место ЧП выехали сотрудники министерства сельского и рыбного хозяйства. Сброса окрашенных сточных вод они не обнаружили, в местах видимых разливов нашли предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб. На очистных сооружениях проводились работы по замене активного ила.

На следующий день там побывали сотрудники сегежского лесничества совместно с полицейскими и зафиксировали продолжающийся выброс сточных вод - отходов от переработки рыбы. Ситуацию не исправил и административный штраф в 150 тысяч рублей.

Теперь минприроды Карелии требует закрыть форелеводческое хозяйство.