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25.12.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

В Коми нерадивая мать заплатила троим детям 10 копеек алиментов

Текст: Светлана Цыганкова

Жительница Усть-Куломского района Республики Коми задолжала своим троим детям алименты в размере 700 тысяч рублей. С ее банковского счета несовершеннолетние, которые находятся под опекой, получили всего 10 копеек.

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31-летнюю женщину пытались заставить материально поддерживать своих детей не один раз, есть и судебное решение, но безрезультатно. Судебный пристав по Усть-Куломскому району выяснила, что официального дохода и имущества у должницы нет. А оставшиеся копейки детям с ее банковского счета перечислили, сообщает пресс-служба УФССП по Республике Коми.

Мировой суд оштрафовал нерадивую мать на 10 тысяч рублей за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. Женщина пыталась оспорить решение. Но жалобу оставили без удовлетворения.

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