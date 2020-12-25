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25.12.2020 12:54
Рубрика: Происшествия

В НАО задержали браконьеров с мешками рыбы на 5,5 миллиона рублей

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий округ)

В Ненецком округе задержали местных жителей, которые рыбачили незаконно. У них изъяли 270 экземпляров нельмы, несколько мешков наваги, налима и щуки, а также снегоход и сани.

У берегов Сахалина задержали браконьеров с живым крабом

Как сообщает Росрыболовство, предварительная сумма ущерба оценивается в 5,5 миллиона рублей. Печорская популяция нельмы - рыбы из семейства лососевых - в этом году была исключена из Красных книг НАО и РФ, но все же ловить ее можно только по предварительно оформленной путевке, которой у рыбаков не было. Нельма внесена в перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию.

Браконьеров поймали в ходе совместного рейда региональной рыбоохраны и ФСБ. Пока идет административное расследование, но им грозит и уголовная ответственность за незаконный вылов водных биоресурсов. Если в действиях рыбаков найдут признаки такого преступления, материалы дела передадут в полицию.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО

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