В Петербурге наградили полицейского, спасшего прохожего из ледяной воды

В Петербурге старший сержант полиции Андрей Хабаров получил благодарность от руководства Главка за мужество при спасении прохожего из воды. Полицейский рисковал жизнью и здоровьем, но смог вытащить мужчину.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 39-летний мужчина упал в Фонтанку с Аничкового моста. Прохожие сообщили об этом в экстренные службы, но счет шел буквально на минуты: температура воздуха хоть и была плюсовая, но в воде человек замерзал быстро и мог в любой момент опуститься на дно.

Первыми до места происшествия добежали сотрудники полиции, патрулировавшие территорию. Андрей Хабаров не стал дожидаться приезда МЧС, а бросился в ледяную воду спасать мужчину. Он доплыл с прохожим к берегу и передал его в руки врачей.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. А сам Андрей Хабаров после того как просушил одежду, отправился дальше патрулировать территорию.

Сейчас руководство петербургской полиции направило ходатайство в МВД России о награждении Андрея Хабарова ведомственной наградой "За смелость во имя спасения".