В Петербурге служба "122" стала принимать звонки о вызове врача на дом

В Петербурге справочная служба, работающая по короткому номеру "122" стала принимать от граждан звонки по вызову врача на дом от пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщают операторы проекта, звонки принимаются круглосуточно. То есть, если пациент с COVID-19, обратиться в справочную службу ночью, то его звонок утром передадут в поликлинику. Если звонок поступит днем, то его передадут в реальном времени.

Причем, оператор не будет ничего пересказывать врачу. Еще во время общения с пациентом оператор заполнит карточку с указанием симптомов и адреса проживания человека, а данные будут переданы автоматически.

Справочная служба "122" появилась в Петербурге весной. Изначально здесь сообщали гражданам о режиме работы транспорта в период жестких коронавирусных ограничений, разъясняли, как можно связаться с волонтерами или где пройти тестирование на COVID-19.