МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение

На Крымском полуострове 25 декабря ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

В ведомстве напомнили, что при таких погодных условиях высока вероятность обрыва линий электропередачи и связи, а также обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций. Кроме того, возможны затруднения в работе всех видов транспорта и ограничения во время аварийно-восстановительных работ. Также в МЧС не исключили происшествий в акватории Черного и Азовского морей и подтоплений населенных пунктов и дорог.

По данным крымских синоптиков, в выходные дни в Крыму атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона вызовут небольшие, местами умеренные дожди - до восьми миллиметров в воскресенье. Усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидается в западных, южных и центральных районах полуострова. Ночная температура воздуха плюс два - плюс семь градусов, днем - плюс семь - плюс 12.