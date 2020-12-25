Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Рязанью

Вероятной причиной ДТП, в результате которого под Рязанью опрокинулся автобус, следовавший по маршруту Москва - Волгоград, могла стать усталость водителя.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД по Волгоградской области, по предварительной версии водитель автобуса уснул за рулем.

Автобус, в котором находились 26 человек, опрокинулся на трассе Р-22 в Скопинском районе Рязанской области. В результате аварии четыре человека погибли и 12 пострадали.