Под Туапсе черные лесорубы вырубили деревья на 25,5 млн рублей

На Кубани вынесен обвинительной приговор участникам организованной группы, занимавшейся незаконной рубкой лесных насаждений в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В декабре 2018 года полицейские пресекли противоправную деятельность и задержали троих местных жителей 27, 28 и 40 лет, занимавшихся организацией заготовки древесины на территории Джубгского лесничества и ее сбытом в деревообрабатывающие предприятия Апшеронского района. Позже оперативники установили и задержали еще пять лиц, причастных к совершению этого преступления.

Расследование установило, что злоумышленники без разрешительных документов на вырубку деревьев с использованием специальной техники месяц незаконно вырубали лесные насаждения до прекращения их роста в защитных лесах Дефановского и Джубгского лесничествах Туапсинского района Краснодарского края. Злоумышленники вырубили 147 дубов и ясеней, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 25,5 миллиона рублей.

Для возмещения ущерба следователь наложил арест на имущество членов организованной группы: три грузовых автомобиля и два трактора на общую сумму 18 миллионов рублей.

Организатора и троих основных исполнителей заключили под стражу, а остальных участников группы оставили под подпиской о невыезде.

Суд признал подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого из них назначил наказание от 1,6 до 3,6 года лишения свободы исправительной колонии общего режима. Также по решению суда виновные в полном объеме должны компенсировать причиненный материальный ущерб.