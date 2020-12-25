В Крыму в тройном ДТП погибли три человека

В Крыму в тройном ДТП погибли три человекаъъъ

В Симферопольском районе Республики Крым в ДТП с тремя легковыми автомобилями погибли три человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Катастрофа произошла на трассе Симферополь - Джанкой в районе перекрестка с дорогой на села Новоандреевка и Широкое. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, ехавший из Симферополя, не справился с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с автомобилем Škoda. После этого иномарку развернуло, и она врезалась в ВАЗ. Машины, за исключением ВАЗа, получили сильнейшие повреждения, предопределившие трагический исход.

- В результате ДТП погибли три человека - пассажир автомобиля Mazda, водитель и пассажир Škoda. Еще один человек получил телесные повреждения, - уточнили в МВД.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Проводится проверка по факту ДП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.