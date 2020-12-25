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25.12.2020 16:00
Рубрика: Происшествия

В Севастополе тренера по рукопашному бою арестовали за убийство жены

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Житель Севастополя 1985 года рождения заключен под стражу по обвинению в убийстве жены, тело которой было найдено на пустыре в районе Фиолента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Севастопольца задержали по подозрению в убийстве жены

- По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, Гагаринский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 33-летняя Марина Ф. пропала без вести вечером 20 декабря. Перед исчезновением она находилась в своем доме на территории садового товарищества "Электрон-2" в районе Фиолента. В полицию с заявлением обратилась сестра пропавшей. Тело женщины было найдено закопанным в земле в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти. Ее супруга задержали по подозрению в убийстве.

Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, в убийстве подозревается спортивный тренер, президент федерации армейского рукопашного боя Севастополя Виктор Футурнюк.

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